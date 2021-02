Arminia Bielefeld-Wolfsburgo: visitantes em excelente momento

Na abertura da 22.ª jornada da Bundesliga, Arminia Bielefeld e Wolfsburgo encontram-se esta sexta-feira a partir das 19h30 na Schüco-Arena, numa partida que colocará frente a frente o 16.º, com 18 pontos, e o 4.º, com 39, respetivamente.



Em melhor posição, o conjunto forasteiro chega a este jogo vindo de uma série de oito jogos seguidos sem perder e seis sem sofrer golos. Quanto aos da casa, sofrem há três partidas e não venceram nenhum desses duelos. Ainda assim, como sério aviso está o resultado mais recente, com um empate a três diante do todo-poderoso Bayern Munique.



Quanto ao confronto direto, o Wolfsburgo leva oito jogos seguidos a marcar a este Arminia, sendo que nos últimos seis não perdeu. No mais recente, jogado em outubro, triunfou por 2-1.

CÓD 169 Arm. Bielefeld 4.95 Empate 3.79 Wolfsburgo 1.61