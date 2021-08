Arouca-Famalicão: equipas à procura dos primeiros pontos no campeonato

Arouca e Famalicão defrontam-se, esta sexta-feira, pelas 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada da Primeira Liga, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que ainda não somaram pontos no campeonato.

Nas duas primeiras jornadas, o Arouca perdeu por 0-2 frente ao Estoril e saiu derrotado, também por 0-2, do Estádio da Luz, diante do Benfica. Já o Famalicão perdeu na estreia no campeonato diante do Paços de Ferreira, por 0-2, e por 1-2, diante do FC Porto na segunda ronda.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Arouca registou duas vitórias (Rio Ave e Vilafranquense) e três derrotas (Rio Ave, Estoril e Benfica), ao passo que o Famalicão somou dois triunfos (Feirense e Estoril) e três desaires (Moreirense, Paços de Ferreira e FC Porto).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registados entre as duas equipas, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois conjuntos.