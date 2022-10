Arouca-Famalicão: fecho de jornada no campeonato nacional

CÓD 157 Arouca 2,65 Empate 3,15 FC Famalicão 2,6

No encerramento da jornada 9 do campeonato nacional, Arouca e Famalicão encontram-se esta segunda-feira, numa partida que colocará frente a frente o 13.º e o 15.º colocados, respetivamente.Com 9 pontos, o Arouca entra em campo vindo de uam sequência menos boa, já com cinco encontros seguidos sem ganhar e três consecutivos a sofrer pelo menos um golo. Quanto ao Famalicão, está mais abaixo na tabela, com apenas 7 pontos, mas a verdade é que entrará em campo muito moralizado pela goleada da ronda anterior diante do Boavista, por 4-0.Nas contas do confronto direto, refira-se, o Arouca leva três jogos seguidos sem perder diante do Famalicão - na época passada venceu um e empatou outro. Em termos de golos, apenas dois dos últimos oito jogos entre estas duas equipas tiveram 3 ou mais no total final.