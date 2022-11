Arouca-Feirense: duelo da Taça da Liga

CÓD 158 Arouca 1,75 Empate 3,05 Feirense 3,7

Numa altura em que os campeonatos pararam por causa do Mundial'2022, arranca a disputa da fase de grupos da Taça da Liga, com Arouca e Feirense a encontrarem-se esta sexta-feira num duelo do Grupo G.A atuar em casa, o Arouca entra em campo vindo de um desaire no campeonato principal diante do Rio Ave, ao passo que o Feirense leva quatro partidas seguidas sem perder no segundo escalão. Os arouquenses, refira-se, são nonos no campeonato principal e os fogaceiros surgem na sétima posição do segundo.Em termos de outros registos, note-se que a tendência é para haver poucos golos: apenas um dos últimos seis jogos do Arouca teve 3 ou mais golos; ao passo que apenas um dos últimos cinco do Feirense teve os mesmos 3.Quanto ao confronto direto, o Arouca leva três jogos seguidos a ganhar sem sofrer golos diante do Feirense. Por outro lado, em apenas um dos últimos oito jogos o marcador teve mais do que 3 golos.