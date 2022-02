Arouca-Marítimo: fecho da jornada no campeonato nacional

Encontro que marca o fecho da jornada no campeonato nacional, com o Arouca a receber a visita do Marítimo, num duelo da 22.ª ronda que colocará frente a frente o 16.º e o 9.º colocados, respetivamente.



Com 25 pontos, o Marítimo chega a este jogo vindo de um empate diante do Estoril, sem golos, naquele que foi o terceiro encontro seguido sem vencer. Já o Arouca, com 18 pontos, perdeu o jogo mais recente e empatou o anterior. Neste duelo os arouquenses vão procurar melhorar o seu registo a atuar em casa, já que apenas têm 3 vitórias em dez jogos, ao passo que os insulares partem em busca também do quarto triunfo (no caso fora de portas).



Note-se que o Marítimo leva três jogos sem perder diante do Arouca, tendo na primeira volta empatado a dois golos nos Barreiros.

Por Record

Temas

arouca

marítimo