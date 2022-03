Arouca-P. Ferreira: voltar a vencer é o objetivo

CÓD 103 Arouca 2.43 Empate 3.01 P. Ferreira 2.89

Encontro da 26.ª jornada do campeonato nacional, com o Arouca a receber a visita do P. Ferreira, numa partida que colocará em confronto duas formações que entram nesta partida separadas por 5 pontos, no 15.º e 11.º postos, respetivamente.Em melhor posição, os castores chegam a este jogo vindos de uma derrota (esperada) diante do FC Porto, que serviu para travar uma série de duas vitórias seguidas. Nesse jogo, tal como em quatro dos últimos cinco, os pacenses marcaram e também sofreram.Quanto ao Arouca, vem de uma derrota (também esperada) diante do Sporting por 2-0, num jogo no qual ampliou para cinco o número de jogos a sofrer golo. Em quatro deles, refira-se, os arouquenses foram os primeiros a encaixar.Quanto ao confronto direto, o Paços não perdeu nenhum dos últimos cinco encontros com o Arouca, tendo na primeira volta havido um nulo na Mata Real, numa partida na qual os castores acabaram com dez elementos, em face da expulsão de Nuno Santos, aos 55'.