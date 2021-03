Arouca-Penafiel: quinto contra sétimo na Liga SABSEG

Duelo da 24.ª jornada da Liga SABSEG, com o Arouca a receber pelas 16 horas a visita do Penafiel, numa partida que colocará frente a frente o quinto e o sétimo colocado, respetivamente.



Com 37 pontos, o Arouca vem de uma derrota diante do Benfica B, por 3-1, mas chega a este jogo numa sequência de quatro jogos caseiros sem perder. Ainda assim, note-se que o Arouca é apenas a oitava melhor equipa a atuar no seu reduto, com 19 dos seus 37 pontos ali conquistados.



Quanto ao Penafiel, tem 32 pontos e vem de um triunfo fora de portas na Covilhã, num resultado que significou a terceira vitória dos penafidelenses fora de portas num total de 10 jogos.



Quanto ao confronto direto, aí o Arouca tem motivos para sorrir, já que não perdeu nenhum dos últimos três jogos diante do Penafiel e conseguiu marcar nos últimos quatro. No mais recente, disputado em outubro, viu-se um empate a dois golos. Como será desta vez?

CÓD 119 Arouca 1.96 Empate 3.1 Penafiel 3.62