Arouca-Sp. Braga: duas equipas em bons momentos

CÓD 111 Arouca 4.7 Empate 3.7 Sp. Braga 1.68

A viver um arranque de temporada bastante positivo, com duas vitórias e um empate diante do Sporting, o Sp. Braga (7 pontos) visita este domingo o reduto do Arouca, uma equipa que, tendo menos 1 ponto, também está a ter um bom início de temporada, com duas vitórias e uma derrota.Os arouquenses, que começaram com uma goleada sofrida em casa do Benfica, venceram diante do Gil Vicente (1-0) e Santa Clara (2-1), tentarão ampliar o seu bom registo, isto num jogo no qual não contarão com Nino Galovic e José Manuel Velázquez.Quanto ao Sp. Braga, depois do empate a três ante o Sporting, venceu por 3-0 em Famalicão e goleou o Marítimo em casa por 5-0. Os minhotos levam oito jogos seguidos sem perder, isto contando duelos de preparação. Falando em golos, igualmente contando a pré-temporada, apenas um dos últimos dez jogos não teve 3 ou mais no total final.Em termos de confronto direto, o Sp. Braga leva nove jogos sem perder diante do Arouca, tendo vencido nos últimos quatro. Um deles já foi esta temporada, na pré-época, com o triunfo dos bracarenses por 3-2.