Arouca-Sp. Braga: reação é necessária

CÓD 108 Arouca 4.71 Empate 3.59 Sp. Braga 1.67

Vindo de uma eliminação surpresa na Taça de Portugal, ao cair diante do Vizela, o Sp. Braga procura esta quinta-feira voltar aos bons resultados, quando pelas 19 horas visitar o reduto do Arouca, num duelo no qual terá pela frente uma equipa que é 12.ª colocada no campeonato nacional, oito posições abaixo na tabela.Com 28 pontos, o Sp. Braga chega a este jogo vindo do tal desaire na Taça, mas no campeonato começa a estar já relativamente tranquilo na luta pelo quarto posto. Os minhotos têm 8 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, com 24 golos marcados e 16 sofridos. Olhando ao registo recente, pegando precisamente nos golos, apenas um dos últimos seis jogos do Sp. Braga teve pelo menos 3 golos.Quanto ao Arouca, não venceu em nenhum dos últimos três jogos e sofreu nos últimos cinco (ainda que tenha também marcado). No campeonato conta com 14 pontos, fruto de 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, sendo que em termos de golos o o registo é de 16 marcados e 25 sofridos.Quanto ao confronto direto, fazendo a ressalva de que este será o primeiro encontro desde 2017, o Sp. Braga leva seis jogos seguidos sem perde diante do Arouca, com três vitórias e três empates. Nesses seis jogos refira-se, apenas um teve 3 mais ou mais golos. O mais recente...