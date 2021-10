Arouca-Tondela: arranca mais uma jornada do campeonato nacional

Mais de quatro anos depois do último embate, Arouca e Tondela voltam a encontrar-se no escalão principal do futebol português, para um jogo que marcará a abertura da jornada 10, que terá frente a frente o 16.º e o 11.º colocados, respetivamente.



Com 9 pontos, os beirões estão mais bem colocados, ainda que cheguem a este duelo vindos de um desaire, ainda que algo expectável, diante do FC Porto. Antes dessa derrota o Tondela tinha conseguido três triunfos, dois deles para o campeonato. Note-se que os jogos da turma beirã normalmente têm pelo menos 3 golos - foi assim em nove dos últimos dez, sendo que em seis dos últimos sete ambas as equipas marcaram. Por outro lado, o Tondela foi a primeira formação a faturar em quatro dos últimos cinco jogos que disputou.



Quanto ao Arouca, com 6 pontos, leva sete jogos seguidos sem vencer e no campeonato tem somente um triunfo - o único da época, diante do Famalicão. Olhando a golos, seis dos últimos oito jogos dos arouquenses tiveram pelo menos 3 golos; cinco dos últimos seis tiveram golos de ambas as equipas; o Arouca foi a primeira equipa a sofrer em oito dos últimos dez e em nove dos últimos dez chegou ao descanso a perder.



Nota final para o confronto direto, que nos mostra sete jogos seguidos do Tondela a sofrer diante do Arouca. Aqui a questão é que os jogos têm já alguns anos e não podem servir de referência prática...

CÓD 137 FC Arouca 2.25 Empate 3.15 CD Tondela 3.05