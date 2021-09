Arouca-V. Guimarães: visitantes não perdem há quatro jogos

Encontro da sexta jornada do campeonato nacional, com o Arouca a receber pelas 20.30 de sábado a visita do V. Guimarães, numa partida na qual são os vimaranenses a entrar em melhor posição na tabela, no 10.º posto, com 6 pontos, três lugares e 2 pontos acima dos arouquenses.



Com uma vitória, três empates e um desaire até ao momento, o conjunto de Guimarães não perdeu nenhum dos últimos quatro encontros e também não sofreu golos. Em cinco dos últimos seis o marcador teve menos do que 3 golos no total.



Quanto ao Arouca, tem uma vitória, um empate e três derrotas, leva seis jogos seguidos a sofrer, sendo que em cinco deles foi mesmo a primeira equipa a encaixar.



Em relação ao confronto direto, o Vitória venceu os últimos três jogos - sem sofrer golos -, não perdeu nenhum dos últimos oito e nos últimos sete foi a primeira equipa a marcar em seis. Note-se, por outro lado, que apenas dois dos últimos sete tiveram mais do que 3 golos.

CÓD 103 FC Arouca 3.55 Empate 3.34 V. Guimarães 2.01