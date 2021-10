Arsenal-Aston Villa: gunners não perdem há seis jogos

Duelo de abertura da 9.ª jornada da Premier League, com um embate entre duas equipas que estão lado a lado na tabela, no 12.º e 13.º postos, com 11 e 10 pontos, respetivamente. Em melhor posição está o Arsenal, mas bem longe dos seus tempos de ouro.



Ainda assim, mesmo a viver um arranque de época menos bem conseguido, os gunners vão em seis jogos seguidos sem perder, incluindo um sempre moralizador triunfo sobre o Tottenham. Desses seis duelos, refira-se, os londrinos foram a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente em quatro. Neste jogo, refira-se, Granit Xhaka é baixa certa e Bukayo Saka está em dúvida.



Quanto aos villians, neste duelo sem Trézéguet e com Keinan Davis e Leon Bailey em dúvida, entram em campo vindos de duas derrotas seguidas, a última das quais perante o Wolverhampton em casa.



No que ao confronto diz respeito, aí o Aston Villa pode ter motivos para estar otimista, já que leva três vitórias seguidas - e sempre sem sofrer golos. Note-se que em quatro dos últimos cinco duelos os de Birmingham ao intervalo venciam e tinha sido também a primeira equipa a marcar. Na época passada os villians venceram por 3-0 no Emirates e depois por 1-0 em casa.

CÓD 202 Arsenal 1.87 Empate 3.55 Aston Villa 3.8