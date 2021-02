Arsenal-Benfica: águias tentam o tudo por tudo na Europa

O Benfica desloca-se até à Grécia esta quinta-feira para defrontar o Arsenal na segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, num encontro que será disputado em terras helénicas devido ao contexto da atual pandemia de Covid-19.

No encontro da primeira mão, Benfica e Arsenal empataram a um golo, com Pizzi a ser o marcador da noite para as águias e o jovem Bukayo Saka a fazer a alegria dos ingleses.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Arsenal registou uma vitória (Leeds United), um empate (Benfica) e três derrotas (Wolverhampton, Aston Villa e Manchester City), enquanto que o Benfica somou dois triunfos (Famalicão e Estoril) e três empates (Moreirense, Arsenal e Farense).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos gunners, uma vez que a formação inglesa venceu dois dos últimos cinco duelos disputados entre as duas equipas, com o Benfica a somar um triunfo nos três restantes embates.