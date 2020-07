Arsenal-Chelsea: dérbi londrino pela Taça de Inglaterra

Aí está a decisão da Taça de Inglaterra, com um dérbi londrino entre Arsenal e Chelsea a disputar em Wembley numa partida que colocará frente a frente dois conjuntos que finalizaram as suas participações na Premier League com algum amargo de boca.



Os gunners, afastados dos seus melhores momentos, foram apenas oitavos e falharam o apuramento europeu por essa via e têm neste duelo a salvação para essa entrada na Liga Europa. Quanto aos blues, foram quartos e asseguraram o passaporte para a Champions, mas tiveram de sofrer até final quando pouco o fazia prever.



Apurado para esta final depois de ter afastado o Manchester City nas 'meias', o conjunto de Arteta chega a este jogo vindo de um triunfo sobre o Watford, por 3-2, sendo que nos últimos dez duelos (contando todas as provas) somou sete triunfos e duas derrotas. No plano estatístico, há a notar que os gunners chegaram ao descanso na frente em oito dos últimos dez encontros, ainda que nem todos tenham representado triunfos.



Já o Chelsea, que no último degrau para esta final também afastou uma equipa de Manchester, no caso o United, na última dezena de partidas alcançou também sete triunfos, mas teve mais um desaire a contar (três). No que a estatísticas diz respeito, de notar que o Chelsea foi a equipa que chegou ao descanso na frente em cinco dos últimos sete encontros, sendo que seis dos últimos oito duelos tiveram pelo menos três golos no total. Por fim, referir que estas duas formações têm uma estatística em comum, já que foram ambas as primeiras equipas a marcar em oito dos últimos dez jogos.



No que ao confronto direto diz respeito, o Chelsea não perdeu nenhum dos últimos três jogos com o Arsenal, incluíndo a final da Liga Europa da época passada, quando goleou por 4-1. Aliás, falando em finais, o Arsenal havia vencido as três decisões anteriores diante dos blues, ao ganhar uma Community Shield e duas finais desta mesma Taça. Irá repetir-se essa história ou a tendência recente de duelos prevalecerá?