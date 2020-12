Arsenal-Chelsea: gunners tentam colocar ponto final ao ciclo negativo ao som de blues

Arsenal e Chelsea defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Premier League, num encontro que colocará frente a frente dois grandes emblemas ingleses, mas que se encontram em momentos bem distintos na presente temporada.

À entrada para esta ronda, o Arsenal, próximo adversário do Benfica nos oitavos-de-final da Liga Europa, posiciona-se no 15.º lugar, com 14 pontos, fruto de quatro vitórias, dois empates e oito derrotas, enquanto que o Chelsea encontra-se na 5.ª posição, com 25 pontos, após somar sete triunfos, quatro empates e três desaires até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os gunners registaram uma vitória (Dundalk), um empate (Southampton) e três derrotas (Burnley, Everton e Manchester City), ao passo que o Chelsea somou dois triunfos (Leeds United e West Ham), um empate (Krasnodar) e duas derrotas (Everton e Wolverhampton).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas equipas nos últimos cinco duelos disputados, com ambas a registarem duas vitórias, um empate e duas derrotas.



Recorde-se ainda que o último duelo entre as duas formações terminou com um triunfo dos gunners, na final da Taça de Inglaterra, o último troféu conquistado pela equipa orientada por Mikel Arteta.