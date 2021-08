Arsenal-Chelsea: jogo grande alegra segunda ronda da Premier League

Arsenal e Chelsea defrontam-se, este domingo, pelas 16:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada da Premier League, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que se encontram com muitas baixas para a partida.

À entrada para esta ronda, o Arsenal não poderá contar com os lesionados Thomas Partey, Runarsson, Nketiah, Gabriel e com o homem-golo Patrick Aubameyang. Já os blues, que recentemente conquistaram a Supertaça Europeia, não poderão chamar para este duelo os lesionados Loftus-Cheek, Cristian Pulisic e ainda o marroquino Hakim Ziyech.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Arsenal registou duas vitórias (Millwall e Watford) e três derrotas (Chelsea, Tottenham e Brentford), ao passo que o Chelsea somou três triunfos (Arsenal, Crystal Palace e Weymouth) e dois empates (Tottenham e Villarreal).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Arsenal, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Chelsea a conseguir vencer apenas um dos dois embates restantes.