Arsenal-Everton: pelo apuramento europeu

Separados por uma posição na tabela da Premier League, Arsenal e Everton encontram-se esta sexta-feira no Emirates, numa partida da 33.ª jornada do campeonato inglês no qual ambos os conjuntos jogarão as derradeiras cartadas para tentar ainda chegar a uma posição de apuramento europeu para a próxima temporada.



Em oitavo, com 49 pontos, o Everton chega a este jogo em melhor posição do ponto de vista da tabela, mas a verdade é que está numa das piores fases da temporada, com três derrotas seguidas e seis jogos consecutivos sem vencer. Para mais, a equipa de Liverpool tem duas baixas (Abdoulaye Doucouré e Jean-Philippe Gbamin) e cinco jogadores em dúvida (Bernard, Yerry Mina, André Gomes, Dominic Calvert-Lewin e Fabian Delph).



Quanto ao Arsenal, entra em campo com menos 3 pontos, mas a verdade é que está numa fase bem distinta, já que leva quatro jogos seguidos sem perder - dois deles da Liga Europa. Ainda assim, note-se que também os londrinos têm algumas dores de cabeça: David Luiz, Alexandre Lacazette, Kieran Tierney e Pierre-Emerick Aubameyang são já baixas certas e Martin Ødegaard está em dúvida.



Quanto ao confronto direto, na primeira volta o Everton venceu em casa por 2-1, num jogo no qual se confirmou a tendência recente da equipa caseira não perder. Nos últimos doze jogos apenas por duas vezes aconteceu, sempre por parte do Arsenal. Irá o Everton conseguir dar a volta a esse texto?

CÓD 129 Arsenal 1.95 Empate 3.36 Everton 3.63