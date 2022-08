Arsenal-Fulham: duelo com portugueses em campo (e no banco)

CÓD 129 Arsenal 1.29 Empate 5.5 Fulham 8.3

A viver o melhor arranque desde 2004/05, com três vitórias em três jogos, Arsenal procura este sábado prolongar o seu estado de graça, defrontando pelas 17h30 uma outra que, com as devidas distâncias, também está a viver um início interessante. Com 5 pontos, fruto de uma vitória e dois empates, o Fulham já travou este ano o Liverpool e não se importará certamente de bater o pé aos gunners.Num dérbi londrino com muita história, o Arsenal leva já oito jogos seguidos sem perder diante do Fulham e nos últimos 14 marcou sempre pelo menos um golo. Na época passada, por exemplo, os gunners ganharam por 3-0 fora de casa e depois empataram a um golo no Emirates.No plano individual, Reiss Nelson é baixa num Arsenal que poderá contar com Fábio Vieira, ao passo que o Fulham de Marco Silva não contará com Manor Solomon, Harry Wilson e Neeskens Kebano. Em sentido inverso, disponível e provavelmente em bom plano, estará João Palhinha.De notar, por fim, que o Arsenal leva nove jogos seguidos a ganhar, contando duelos de preparação. Nos últimos sete jogos os gunners foram os primeiros a marcar, sendo que em cinco dos últimos seis duelos o marcador final teve 3 ou mais. Quanto ao Fulham, em cinco dos últimos sete jogos que disputou ambas as equipas marcaram.