Arsenal-Leeds United: equipa de Hélder Costa tenta voltar a surpreender

Líder do Championship, em igualdade pontual com o WBA, o Leeds United procura esta segunda-feira causar surpresa na Taça de Inglaterra, quando ao final da noite visitar o reduto do Arsenal, num duelo que marcará o fecho da 3.ª ronda da prova.



Décimo colocado na Premier League, o Arsenal chega a este duelo depois de uma vitória importantíssima diante do Manchester United no primeiro dia do ano, um resultado que quererá certamente que sirva de exemplo para o que aí vem.



Quanto ao Leeds, chega a este encontro com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, mas com a particularidade de ter conseguido pelo menos marcar um golo nesses cinco encontros e de ter apenas perdido um deles.



Privado de Calum Chambers e Kieran Tierney, o Arsenal ainda não sabe se pode contar com Gabriel Martinelli, Héctor Bellerín e Sead Kolasinac, enquanto que o Leeds tem como baixas certas Pablo Hernández, Adam Forshaw e Jamie Shackleton.



De notar, por fim, que estas duas formações se vão encontrar pela primeira vez desde 2011/12, havendo a particularidade de os últimos três jogos entre ambas terem sido nesta mesma Taça de Inglaterra - dois deles em 2010/11 - e com vantagem gunner. Como será desta vez?

CÓD 189 Arsenal 1.4 Empate 4.15 Leeds United 5.56