Arsenal-Liverpool: apuramento para a final da Taça da Liga em jogo

CÓD 179 Arsenal 3.36 Empate 3.4 Liverpool 2

Depois do nulo da primeira mão, há uma semana, Arsenal e Liverpool voltam a encontrar-se esta quinta-feira no Emirates, numa partida da qual sairá o segundo finalista da Taça da Liga inglesa - na decisão já está o Chelsea.Vindo de um fim de semana no qual não jogou, por não ter o mínimo de jogadores disponíveis, o Arsenal chega a este encontro com uma semana sem jogar, isto numa partida na qual continuará a ter muitos problemas de jogadores indisponíveis. A lista é longa e inclui Sead Kolasinac, Cédric Soares, Granit Xhaka, Mohamed Elneny, Thomas Partey e Nicolas Pépé, havendo ainda dúvidas quanto a Martin Ødegaard, Pierre-Emerick Aubameyang, Bukayo Saka, Takehiro Tomiyasu e Emile Smith Rowe. Os gunners, refira-se, não venceram nenhum dos últimos três jogos, sendo que os dois últimos foram a exceção no que diz respeito à estatística de golos, já que nos outros cinco o Arsenal tinha sido a primeira equipa a marcar.Em relação ao Liverpool, também tem baixas - Divock Origi, Thiago, Nathaniel Phillips, Harvey Elliott, Mohamed Salah, Naby Keïta e Sadio Mané -, mas chega a este jogo bem mais moralizado, já que leva quatro encontros seguidos sem perder e no fim de semana, enquanto o Arsenal 'descansava', derrotou o Brentford por 3-0.Em termos de confronto direto, note-se que o Liverpool não perdeu nenhum dos últimos três duelos com o Arsenal, tendo inclusivamente ficado com a baliza a zeros nos últimos quatro. Esta época estas duas equipas já se enfrentaram por duas ocasiões, tendo o Liverpool ganho por 4-0 em novembro, para depois, na semana passada, se ter verificado o 0-0 referido acima.