Arsenal-Liverpool: Community Shield em disputa

Aí está o regresso do futebol ao mais alto nível em Inglaterra, com Arsenal e Liverpool a defrontarem-se este sábado em Wembley, para a disputa do primeiro troféu da temporada, a Community Shield, um duelo que colocarám frente a frente o vencedor da Taça e o campeão nacional.



Sem jogarem de forma oficial há um mês, os reds de Liverpool visitam a capital com duas partidas de preparação nas pernas, uma com vitória (3-0 sobre o Estugarda) e outra com empate (2-2 diante do RB Salzburgo).



Quanto aos gunners, jogaram pela última vez no primeiro dia de agosto, precisamente na partida na qual carimbaram o acesso a esta prova, quando bateram o Chelsea por 2-1 na final da Taça. De lá para cá, e depois de um curto período de pausa, os gunners bateram o MK Dons por 4-1.



Olhando ao confronto direto, de notar que na temporada passada estas duas equipas encontraram-se em três ocasiões, com uma vitória para cada lado e um empate. Esta igualdade, refira-se, acabou por resultar em festa dos reds, já que nesse duelo da Taça da Liga venceram nos penáltis após um eletrizante 5-5.



Aliás, golos é algo que normalmente há com fartura nestes embates de históricos: 9 dos últimos 10 tiveram pelo menos três golos, sendo que nos últimos seis houve sempre tentos de ambas as equipas. Nesse aspeto, refira-se, o Arsenal vai em dez jogos seguidos a sofrer perante o Liverpool, uma equipa que nestes confrontos foi a primeira formação a marcar em sete dos últimos oito encontros.



Por fim, falar nas opções disponíveis. O Arsenal não poderá contar com os lesionados Gabriel Martinelli, Shkodran Mustafi, Calum Chambers e Pablo Marí, tendo Gabriel ausente devido ao facto de ter apenas sido contratado esta semana. Quanto ao Liverpool, apenas tem Alex Oxlade Chamberlain como baixa certa e Virgil van Dijk é dúvida. Ainda assim, é provável que Jürgen Klopp promova algumas mudanças na sua habitual estrutura, com Alexander-Arnold a ser suplente (Neco Williams seria titular), tal como Jordan Henderson.

CÓD 101 Arsenal 4.46 Empate 3.85 Liverpool 1.59