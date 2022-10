Arsenal-Liverpool: dia de jogo grande na Premier League

CÓD 175 Arsenal 2,45 Empate 3,55 Liverpool 2,55

Dia de jogo grande na Premier League, com Arsenal e Liverpool a encontrarem-se este domingo em Londres, num encontro que colocará frente a frente o líder e o inesperado nono colocado da tabela, já com uma desvantagem de 11 pontos para os gunners.Com 21 pontos, o Arsenal vem de quatro vitórias seguidas, duas delas para o campeonato e outras duas para a Liga Europa. Nesses quatro encontros marcou 11 golos e sofreu apenas 2, o que demonstra bem a valia deste seu arranque de temporada. No plano individual, Mohamed Elneny e Emile Smith Rowe são as únicas ausências da equipa londrina. Olhando a estatísticas, de destacar o facto dos oito últimos jogos do Arsenal terem tido pelo menos 3 no total final, sendo que em cinco dos últimos sete ambas as equipas marcaram.Quanto ao Liverpool, com 11 pontos, vem de três encontros sem perder, ainda que na Premier League venha de dois empates pouco esperados, diante de Everton e Brighton. Neste jogo, refira-se, Jurgen Klopp não contará com Naby Keïta, Curtis Jones, Alex Oxlade Chamberlain e Arthur.Em relação ao confronto direto, o Liverpool leva seis jogos seguidos sem perder e sem sofrer. Nesse período venceu quatro e empatou dois, um deles acabando depois por perder nos penáltis.