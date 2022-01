Arsenal-Liverpool: duelo de nível nas 'meias' da Taça da Liga

CÓD 163 Arsenal 1.63 Empate 3.75 Liverpool 4.35

Num jogo ainda em dúvida por conta de um surto de Covid-19 nos reds, Arsenal e Liverpool têm encontro marcado para esta quinta-feira, numa partida referente às meias-finais da Taça da Liga inglesa que colocará frente a frente duas formações que estão a realizar boas temporadas na Premier League. Ainda assim, a verdade é que ambas as equipas entram neste jogo vindas de resultados menos bons, pelo que vencer pode ser importante para retomar a espiral positiva.Vindo de um desaire diante do Man. City, o Arsenal enfrenta este jogo com várias baixas, desde jogadores lesionados (Sead Kolasinac e Pablo Marí), suspensos (Gabriel Magalhães) e ainda dos futebolistas que foram para a CAN (Mohamed Elneny, Pierre-Emerick Aubameyang, Thomas Partey e Nicolas Pépé).Já o Liverpool está claramente numa fase bem mais complexa. O Liverpool não poderá contar com os lesionados Divock Origi, Takumi Minamino, Thiago, Nathaniel Phillips, Harvey Elliott, Roberto Firmino, Alisson e Joel Matip (entre lesões e Covid-19), tendo ainda as baixas de Mohamed Salah, Naby Keïta e Sadio Mané, que foram à CAN.Analisando todas as competições, destaque para alguns dados do Arsenal, como por exemplo o facto de ter sido a primeira equipa a marcar nos últimos nove encontros - apesar de ter perdido três deles. Por outro lado, em sete desses jogos o marcador registou pelo menos 3 golos.Quanto ao Liverpool, leva cinco jogos seguidos a sofrer golo. Por outro lado, quatro dos últimos cinco jogos dos reds tiveram pelo menos 3 tentos no total, teve o Liverpool como primeira equipa a sofrer e golos de ambas as equipas.Quanto ao confronto direto, aí o registo do Liverpool é mais animador, com três partidas seguidas sem sofrer golo e duas consecutivas a ganhar - e com goleada. A última das quais em novembro, por 4-0 para a Premier League. De notar, por fim, que apenas dois dos últimos nove embates destas duas equipas não tiveram pelo menos 3 golos no total.