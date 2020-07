Arsenal-Liverpool: gunners querem responder à derrota do dérbi londrino diante do campeão

O Arsenal recebe, esta quarta-feira, o já campeão Liverpool, em jogo a contar para a 36.ª jornada da Liga inglesa, num confronto que colocará frente a frente duas formações que não venceram na última ronda da prova e que se encontram separadas na tabela classificativa por... 43 pontos.



À entrada para esta ronda, os gunners posicionam-se no 9.º lugar, com 50 pontos, fruto de 12 vitórias, 14 empates e nove derrotas, enquanto que o Liverpool mantém-se na liderança do campeonato inglês, com 93 pontos, após somar 30 triunfos, três empates e duas derrotas até ao momento. Os reds que procuram ainda atingir o máximo de pontos de sempre alcançados na Premier League (100), registo que pertence ao Manchester City.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Arsenal registou três vitórias (Sheffield United - a contar para a Taça de Inglaterra -, Norwich e Wolverhampton), um empate (Leicester) e uma derrota (Tottenham), ao passo que os reds somaram o mesmo registo, tendo vencido o Crystal Palace, o Aston Villa e o Brighton, empatado na receção ao Burnley e perdido na deslocação ao terreno do Manchester City, com uma goleada por 4-0.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Liverpool nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, com o Arsenal a não vencer nenhum dos restantes três encontros. Pelo meio, de realçar os três empates registados entre as duas formações.

CÓD 133 Arsenal 3.65 Empate 3.69 Liverpool 1.85