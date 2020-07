Arsenal-Manchester City: Arteta e Guardiola tentam acesso à final da Taça de Inglaterra

Arsenal e Manchester City defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para a meia-final da Taça de Inglaterra, num encontro que tem sido, ultimamente, favorável para a formação de Manchester.

Nos últimos cinco jogos disputados, os gunners registaram três vitórias (Norwich, Wolverhampton e Liverpool), um empate (Leicester) e uma derrota (Tottenham), enquanto que os citizens somaram quatro triunfos (Liverpool, Newcastle, Brighton e Bournemouth) e uma derrota (Southampton).

No que toca ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade do Manchester City, que venceu todos os últimos cinco duelos diante do Arsenal, tendo marcado 13 golos e sofrido... apenas um.

A equipa que vencer este encontro, terá assegurada uma presença na final da competição, onde irá esperar para ver o que acontece no encontro entre Manchester United e Chelsea para saber qual será o seu oponente.