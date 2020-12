Arsenal-Manchester City: duelo da Taça da Liga

A viver uma crise sem precendentes, com sete jogos seguidos sem vencer no campeonato, o Arsenal procura esta terça-feira salvar um dos poucos objetivos que ainda terá esta temporada, ainda que o adversário não seja o mais acessível. É que do outro lado estará um Manchester City em grande forma e que certamente quererá seguir em frente na Taça da Liga (uma prova que está agora nos quartos-de-final).



Vindo de oito jogos seguidos sem perder, o conjunto de Manchester, que tem Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva nas suas fileiras, entra em campo depois de uma vitória arrancada a ferros diante do Southampton, num duelo no qual conseguiu o sétimo jogo nos últimos oito sem sofrer golos.



Quanto ao Arsenal, está tudo ao contrário. sete jogos seguidos sem ganhra no campeonato, sete jogos seguidos a sofrer no conjunto de todas as competições e, para mais, uma lista de ausentes onde entram nomes importantes, como Gabriel Martinelli, Thomas Partey, Pierre-Emerick Aubameyang e Granit Xhaka.



Para piorar as contas gunners, a história também não é propriamente simpática, já que a equipa de Londres nos últimos nove encontros diante do Manchester City conseguiu apenas um triunfo contra oito dos citizens.