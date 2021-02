Arsenal-Manchester City: gunners procuram travar líder em super série

Adversário do Benfica na Liga Europa, o Arsenal tem este domingo um duro teste na Premier League, quando pelas 16h30 receber no Emirates a visita do líder Manchester City, numa partida na qual a formação visitante procurará ampliar a sua incrível série de 17 jogos seguidos a ganhar e 24 sem perder.



Para mais, os citizens têm outras estatísticas do seu lado, como por exemplo o facto de terem sido a primeira equipa a marcar nos últimos sete duelos ou de terem marcado pelo menos 3 golos nos últimos três jogos de campeonato. Por outro lado, motivos para sorrir também no confronto direto, com vitórias em nove dos últimos dez jogos diante do Arsenal e também o registo de também terem sido a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez. Em cinco dos últimos seis jogos diretos o Man. City marcou pelo menos 3 golos.



Mas como nem tudo é mau para os gunners, refira-se que a equipa de Arteta não perdeu nenhum dos últimos seis jogos caseiros na Premier League, incluíndo um empate a zeros diante do Manchester United.



A finalizar, note-se que este será o segundo encontro da época e o quatro nos últimos oito meses entre estas daus equipas. O balanço é de duas vitórias esta temporada para o City (4-1 e 1-0), ao passo que olhando para o registo dos últimos oito meses o Arsenal conseguiu uma vitória - na final da Taça de Inglaterra, por 2-0, em julho.

CÓD 146 Arsenal 5.83 Empate 4.12 Manchester City 1.49