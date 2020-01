Arsenal-Manchester United: jogo grande anima primeiro dia do ano

Sem tempo para grandes pausas, Arsenal e Manchester United regressam aos relvados já esta quarta-feira com um duelo de gigantes a contar para a 21.ª jornada da Premier League. Será mesmo a cereja no topo do bolo num dia com muito futebol de qualidade nos relvados ingleses, na já habitual tradição de se jogar no primeiro dia do ano civil.



A viver uma histórica crise caseira (desde 1959 que não perdia quatro jogos seguidos em casa), o Arsenal tenta colocar um ponto final nessa série negra, tendo pela frente uns red devils que, apesar de não estarem a viver uma época satisfatória, são quintos colocados, com duas vitórias neste período festivo.



Para piorar a situação dos londrinos, não bastasse a crise de resultados (não vencem no campeonato desde 9 de dezembro e em casa estão sem triunfar desde 24 de outubro), os gunners não poderão contar com Rob Holding, Sead Kolasinac, Kieran Tierney e Granit Xhaka, havendo ainda dúvidas quanto a Dani Ceballos, Héctor Bellerín, Gabriel Martinelli, Sokratis e Calum Chambers.



Do lado oposto a situação no que a jogadores diz respeito até nem é mais famosa, já que são cinco os lesionados (Eric Bailly, Timothy Fosu-Mensah, Marcos Rojo, Diogo Dalot e Scott McTominay), havendo ainda dúvidas quanto a Paul Pogba.



De notar, por fim, que o encontro da primeira volta acabou empatado a um e que a última vez que os gunners venceram no reduto rival foi em 2017/18, na altura com José Mourinho no comando.