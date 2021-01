Arsenal-Newcastle: duelo de Taça com equipas em fases distintas

A viver uma das melhores fases da temporada, com três triunfos consecutivos, o Arsenal tenta dar seguimento ao bom momento agora na Taça de Inglaterra, num embate no qual terá pela frente um conjunto de Newcastle que vive precisamente uma fase oposta, com seis jogos consecutivos sem ganhar.



Praticamente na máxima força - há apenas algumas dúvidas quanto a um par de jogadores - gunners e magpies defrontam-se praticamente um ano depois do seu último embate, que na altura resultou numa goleada do Arsenal por 4-0. Um resultado que cimentou os londrinos como equipa com vantagem no confronto direto, já com quatro vitórias seguidas, três jogos sem sofrer e 15 sempre a marcar.



Por outro lado, falando em golos, quator dos últimos cinco jogos do Arsenal tiveram pelo menos 3 golos, ao passo que no caso do Newcastle a estatística é totalmente inversa. Como será desta vez?

CÓD 192 Arsenal 1.45 Empate 4.32 Newcastle 6.01