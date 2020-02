Arsenal-Olympiacos: missão complicada para Pedro Martins

Derrotado por 1-0 há uma semana em Atenas, o Olympiacos tem esta quinta-feira a complicada missão de vencer em casa do Arsenal para garantir o apuramento para a próxima ronda da Liga Europa. Uma missão complexa para os de Pedro Martins, que neste encontro não poderão contar com Hillal Soudani e Rúben Semedo, dois jogadores que poderiam ser preponderantes na tentativa de obter um resultado positivo em Londres.



Quanto ao Arsenal, sem Cédric Soares, Calum Chambers, Kieran Tierney e Pablo Marí, entra em campo na sequência da tal vitória em Atenas, mas também de uma série de dez jogos seguidos sem perder, que dura já desde o primeiro dia do ano. De lá para cá, a começar no triunfo sobre o Manchester United, os gunners conseguiram seis vitórias e quatro empates.



E por falar em série invicta, de referir que o Olympiacos não perde fora de portas desde novembro, quando saiu de casa do Tottenham, precisamente em Londres, batido por 4-2. De lá para cá, em dez duelos, venceu sete encontros e empatou três.

CÓD 114 Arsenal 1.48 Empate 4.14 Olympiacos 5.85