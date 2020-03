Arsenal Sarandi-Aldosivi: para fechar o campeonato

Começa a disputa da 23.ª e última jornada da Superliga argentina, com o Arsenal a receber a visita do Aldosivi, numa partida na qual estarão frente a frente o 12.º e o 21.º colocados, respetivamente.



Ainda na luta por uma eventual qualificação para a Sul-Americana, o Arsenal sabe que vencer é obrigatório para alimentar esse sonho, ainda que a fase recente não seja lá muito motivadora, especialmente porque vem de seis jogos seguidos sem ganhar - somou quatro empates e duas derrotas.



Quanto ao Aldosivi, entra nesta partida muito próximo da zona de descida, pelo que um resultado positivo acaba por ser fulcral para afastar qualquer fantasma. E ainda que tenha perdido no mais recente, a verdade é que o Aldosivi tem registado no geral bons resultados nos últimos tempos, já que venceu quatro dos últimos oito jogo disputados.



De resto, no confronto direto também tem vantagem, já que venceu os dois jogos disputados entre estas duas equipas, nas épocas de 2014/15 e 2016/17. Como será desta vez?