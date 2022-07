Arsenal Sarandi-Rosário Central: equipa da casa não perde há oito jogos

Em jogo da 10.ª jornada do campeonato argentino, Arsenal Sarandi e Rosário Central encontram-se na madrugada de quarta-feira no Estádio Julio Humberto Grondona, num duelo que colocará frente a frente o 16.º e o 20.º, respetivamente.



Em melhor posição, o Arsenal Sarandi tem 12 pontos, com 11 golos marcados e 10 sofridos. A formação caseira vem de oito jogos seguidos sem perder, tendo a última derrota sido em inícios de junho. Nesse período venceu dois encontros e empatou seis. Em termos de golos, ambas as equipas marcaram em seis dos últimos sete jogos, ainda que em cinco dos últimos o marcador final tenha tido sempre 2 ou menos golos.



Quanto ao Rosário Central, tem 11 pontos, com 4 golos marcados e 7 sofridos. Vem de três jogos seguidos sem perder e sem sofrer golos. Ainda falando em golos, apenas um dos últimos 9 duelos teve 3 ou mais golos.



Quanto ao confronto direto, o Rosario Central não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos diante do Arsenal, tendo marcado sempre pelo menos um golo. Em termos totais, apenas um dos últimos seis encontros diretos não teve 3 ou mais golos. A exceção foi mesmo o mais recente, em fevereiro, com um empate a um golo.

Por Record