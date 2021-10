Arsenal Sarandi-Sarmiento: equipa da casa precisa de vencer

A entrar já nas derradeiras jornadas, o campeonato argentino tem esta sexta-feira o arranque de mais uma ronda, com um embate entre o último Arsenal Sarandi e o Sarmiento, 16.º na entrada para esta jornada.



Com 23 pontos, o Sarmiento venceu seis, empatou cinco e perdeu sete encontros, sendo que no registo recente leva três triunfos nos últimos cinco duelos - sofreu golos nos três mais recentes.



Quanto ao Arsenal Sarandi, tem apenas 13 pontos, fruto de duas vitórias, sete empates e nove derrotas e é uma equipa com alguma alergia ao golo, já que apenas marcou sete... em 18 jornadas - e até nem é das piores defesas, ainda que tenha 23 golos encaixados. O Arsenal, refira-se, leva cinco partidas sem vencer.



No que ao confronto direto diz respeito, nenhum dos últimos cinco embates diretos teve mais do que 3 golos, ainda que os mais recentes tenham sido apenas em 2018/19, na altura com vitória do Sarmiento por 2-0 e, depois do Arsenal Sarandi por 1-0.

CÓD 313 Arsenal Sarandi 2.5 Empate 2.75 Sarmiento 2.7