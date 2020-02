Arsenal Sarandi-Talleres: visitantes com histórico favorável

O Arsenal Sarandi recebe, esta segunda-feira, o Talleres Córdoba em jogo a contar para a 19.ª jornada da Superliga - principal escalão argentino de futebol -, num encontro que coloca frente a frente duas formações com disponibilidades diferentes para este jogo.



À entrada desta jornada, o Arsenal Sarandi dispõe de todos os jogadores para disputar mais um encontro, ao passo que o Talleres Córdoba não pode contar com o contributo de Fernando Bersano, Nahuel Bustos, Mauro Ortiz e Facundo Medina.



Relativamente à classificação das duas equipas, o Arsenal Sarandi posiciona-se na 8.º lugar, com 29 pontos, fruto de oito vitórias, cinco empates e outras tantas derrotas, enquanto que o Talleres está em 16.º lugar, com 24, após sete triunfos, três empates e oito derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Arsenal Sarandi registou duas vitórias (Huracán e Colón) e três empates (Lanús, Newell's Old Boys e Patronato), ao passo que o Tallers Córdoba somou um triunfo (Godoy Cruz), dois empates (Union Santa Fé e Racing Club) e duas derrotas (Boca Juniors e Defensa y Justicia).



Relativamente ao confronto direto, destaque para três vitórias do Tallers Córdoba contra nenhuma do Arsenal Sarandi, tendo-se registado ainda dois empates.

CÓD 336 Arsenal Sarandi 2.2 Empate 2.88 Talleres 3