Arsenal-Slavia Praga: visitante perigoso em Londres

Favorito à partida, o Arsenal tem esta quinta-feira um duelo que obriga a atenções redobradas diante do Slavia Praga, uma das equipas que maior surpresa causa por estar nestes quartos-de-final da Liga Europa.



Afinal de contas os checos deixaram pelo caminho o Rangers e o Leicester City nas rondas recentes e levam já 21 encontros seguidos sem perder. Aliás, no campeonato checo o Slavia ainda não perdeu qualquer encontro, algo que mostra bem a sua incrível temporada até ao momento. Neste jogo, refira-se, o Slavia não contará com Ondrej Kolar, David Hovorka e Ondrej Kudela.



E se o Slavia está num grande momento, o Arsenal está a viver uma fase bem distinta. Apenas décimo na Premier League, o conjunto londrino leva três jogos seguidos sem ganhar e há 13 encontros que sofre sempre golos, algo que demonstra uma permeabilidade defensiva que preocupará certamente Mikel Arteta. E por falar em dores de cabeça, o espanhol não contará com David Luiz e Kieran Tierney, tendo ainda dúvidas quanto a Granit Xhaka, Bukayo Saka e Emile Smith Rowe.



Note-se, por fim, que este será o terceiro encontro da história entre estas duas equipas, havendo por agora vantagem do Arsenal, construída essencialmente pela goleada conseguida em 2007, na Champions, por 7-0. Um resultado incrível, mas de outros tempos...

CÓD 106 Arsenal 1.54 Empate 3.97 Slavia Praga 5.41