Arsenal-Southampton: em posições opostas

A viver uma temporada 2020/21 para esquecer no plano interno, o Arsenal tenta de uma vez por todas das uma sapatada na crise quado esta quarta-feira, pelas 18 horas, receber no Emirates a visita do Southampton, uma equipa que está precisamente a assinar uma temporada totalmente inversa à dos gunners.



Em quinto, com 23 pontos e apenas a 2 do primeiro lugar, os saints são a formação sensação deste arranque de época, chegando a este jogo vindos de duas vitórias seguidas e um total de sete nos últimos dez duelos da Premier League.



Do lado oposto, o Arsenal tem apenas 13 pontos e está 5 acima da zona de despromoção, surgindo neste duelo vindo de cinco jogos seguidos sem ganhar no campeonato, numa série negativa na qual o melhor que conseguiu foi um empate diante do Leeds.



Privados neste jogo de Thomas Partey, Héctor Bellerín e Granit Xhaka - e com Gabriel Martinelli, Sead Kolasinac, David Luiz e Reiss Nelson como dúvidas - os gunners esperam fazer valer a vantagem no confronto direto, já que nos últimos três jogos não perderam nenhum. Por outro lado, vão já em oito duelos seguidos a marcar a este Southampton, numa sequência de jogos na qual venceram cinco, perderam dois e empataram um. Irá essa tendência manter-se?

