Arsenal-Villarreal: tudo em aberto nesta segunda mão

Depois da vitória espanhola na primeira mão, por 2-1, Arsenal e Villarreal encontram-se esta quinta-feira em solo inglês, numa segunda mão das 'meias' da Liga Europa na qual está efetivamente tudo em aberto, pese embora a vantagem espanhola de um golo. A questão aqui acaba por ser o golo marcado fora pelos ingleses, que os deixa com o apuramento à distância de um triunfo por 1-0...



Sem David Luiz e Dani Ceballos, mas também com Kieran Tierney e Alexandre Lacazette em dúvida, os gunners entram nesta partida vindos de um triunfo no fim de semana diante do Newcastle, por 2-0, ao passo que o Villarreal também triunfou, no caso por 1-0 perante o Getafe. Esse encontro, refira-se, foi o único que inverteu algumas tendências recentes, como por exemplo o facto dos jogos do Villarreal terem mais do que 3 golos e de ambas as equipas marcarem (foi assim em seis dos últimos sete).



Os espanhóis, refira-se, não terão neste jogo Vicente Iborra e Etienne Capoue, havendo por agora dúvidas quanto a Juan Foyth.

CÓD 104 Arsenal 1.79 Empate 3.32 Villarreal 3.98