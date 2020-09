Arsenal-West Ham: dérbi londrino

Vindos de jornadas inaugurais com desfechos bem distintos, Arsenal e West Ham encontram-se este sábado num dérbi londrino repleto de história no qual os gunners entram em boa fase, mas repletos de inúmeros problemas a nível físico.



Calum Chambers, Gabriel Martinelli, Pablo Marí, Shkodran Mustafi, David Luiz, Emile Smith Rowe e Sokratis são baixas certas - Granit Xhaka é dúvida -, algo que complicará a missão de Mikel Arteta, que nesta partida terá a expectativa de conseguir a 11.ª vitória em 12 jogos perante os hammers.



Quanto ao West Ham, não tem qualquer baixa por lesão, mas terá neste duelo a missão de travar tendência de sucessos do rival, com apenas uma vitória nos últimos dez encontros - foi na época 2018/19, com triunfo por 1-0.

CÓD 128 Arsenal 1.54 Empate 4.41 West Ham 5.6