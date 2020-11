Arsenal-Wolverhampton: armada portuguesa visita Londres

Duelo de equipas que estão em posições intermédias da tabela e que não estão a realizar os inícios de temporada planeados, com o nono colocado Wolverhampton a visitar este domingo, a partir das 19h15, o reduto do Arsenal, uma equipa que ocupa um desapontante 12.º posto, com 13 pontos, menos 1 do que o Wolves.



Comandado por Nuno Espírito Santo, o conjunto do Molineux chega a esta partida na sequência de dois jogos sem triunfar, ao passo que os gunners, por seu turno, também não ganharam os seus últimos dois jogos no campeonato, mas a meio da semana conseguiram uma sempre moralizadora vitória para a Liga Europa - ao baterem o Molde por 3-0.



Um resultado positivo que fez Arteta respirar melhor, ainda que as dores de cabeça sejam muitas para o espanhol, que nesta partida não poderá contar com Gabriel Martinelli, Pablo Marí, Thomas Partey, Nicolas Pépé, Calum Chambers, Mohamed Elneny e Sead Kolasinac, isto para lá das dúvidas que residem em David Luiz, Bukayo Saka e Willian.



Uma situação que acaba por ser bem distinta do do Wolves, a equipa mais portuguesa da Premier League, que apenas terá Jonny e Romain Saiss como baixas. Tudo isto numa formação que deverá fazer alinhar pelo menos seis portugueses de início, com Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves, Pedro Neto e Daniel Podence em boa posição para entrarem de início.



Olhando, por fim, ao confronto direto, note-se que o Wolverhampton tem sabido dar trabalho extra aos gunners, ainda que leve já doze jogos consecutivos a sofrer golos perante a formação de Londres. Ainda assim, note-se que nos quatro jogos disputados mais recentemente, desde que o Wolves regressou à elite, registaram-se dois empates e uma vitória para cada lado. Qual será o desfecho agora?

CÓD 167 Arsenal 2.02 Empate 3.15 Wolverhampton 3.65