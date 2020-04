Art Jalapa-Chinandega: anfitriões com vantagem no confronto direto recente

O Art Jalapa recebe, este domingo, o Chinandega FC, em jogo a contar para a 14.ª jornada do campeonato nicaraguense de futebol.



À entrada para esta jornada, o Art Jalapa posiciona-se no 4.º lugar, com 21 pontos, fruto de seis triunfos, três empates e quatro derrotas, enquanto que o Chinandega FC situa-se na 6.ª posição, com 15 pontos, após somar quatro vitórias, três empates e seis derrotas.



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para três triunfos do Art Jalapa nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, contra dois do Chinandega FC.

CÓD 104 Art Jalapa 1.43 Empate 3.35 Chinandega FC 4.87