Art Jalapa-Diriangen: forasteiros em melhor posição

O Art Jalapa recebe, este sábado, o Diriangen FC, em jogo a contar para a 16.ª jornada do campeonato nicaraguense de futebol.



À entrada para esta jornada, o Art Jalapa posiciona-se no 5.º lugar, com 22 pontos, fruto de seis triunfos, quatro empates e cinco derrotas, enquanto que o Diriangen encontra-se no 2.º posto, com 30 pontos, após somar nove vitórias, três empates e três derrotas.



Relativamente no confronto direto recente, destaque para três vitórias do Diriangen nos últimos cinco duelos entre ambas as equipas.