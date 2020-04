ART Jalapa-Real Estelí: forasteiros com vantagem no frente-a-frente

O ART Jalapa recebe, este sábado, o Real Estelí em jogo a contar para a 18.ª jornada do campeonato nicaraguense de futebol.



À entrada para esta jornada, o Jalapa posiciona-se no 5.º lugar da prova, com 23 pontos, fruto de seis triunfos, cinco empates e seis derrotas, enquanto que o Estelí encontra-se na 2.ª posição, com 32 pontos, após somar nove vitórias, cinco empates e três derrotas.



Nos últimos cinco jogos disputados, o Jalapa registou duas derrotas, dois empates e uma vitória, ao passo que o Estelí somou um triunfo, três empates e uma derrota.



Relativamente ao confronto direto, destaque para três triunfos do Estelí nos últimos cinco duelos com o Jalapa, dois desses triunfos por números expressivos (6-2 e 0-10), contra apenas um do Jalapa.