Aryna Sabalenka-Elena Rybakina: melhores do mundo juntos na World Tennis League

• Foto: Reuters

A Coca-Cola Arena, no Dubai, recebe nos próximos dias os melhores do mundo do ténis, com a ação na World Tennis League a iniciar-se já esta segunda-feira, num torneio com quatro equipas, com disputa mista. Depois de três jogos na ronda inaugural, a ação prossegue na terça-feira, com um dos pratos fortes a ser o embate entre Aryna Sabalenka e Elena Rybakina.



Quinta do ranking Mundial, Aryna Sabalenka regressa aos courts depois de ter perdido no último encontro da temporada oficial. Foi na final das WTA Finals, quando cedeu em dois sets perante Caroline García. Do lado oposto, Elena Rybakina é a 21.ª da hierarquia feminina e reentra num court depois também de praticamente um mês de paragem. No caso, a cazaque jogou pela última vez na Billie Jean King Cup, tendo perdido diante de Paula Badosa ainda na fase de grupos.



Este será o terceiro jogo da história entre ambas as tenistas, havendo por agora vantagem total de Sabalenka, com três vitórias em três jogos. Dois deles foram em 2021, com triunfos sempre em três sets. História a repetir?

Por Record