Arzignano Valchiampo-Vicenza: reencontro três semanas depois

CÓD 256 U. Arzignano 2,8 Empate 2,8 Vicenza 2,05

Jogo da 15.ª jornada da Série C italiana, com o Arzignano Valchiampo a recebere a visita do Vicenza, numa partida que colocará em confronto o nono e o sexto colocados, respetivamente.Com 23 pontos, o Vicenza tem sete vitórias, dois empates e cinco derrotas, tendo até ao momento marcado 27 golos e sofrido 16. Os visitantes são mesmo o melhor ataque da prova e nos últimos três jogos, contando um duelo da Taça, venceram sempre.Quanto ao Arzignano Valchiampo, tem 21 pontos, com cinco vitórias, seis empates e três derrotas. Em termos de golos, o conjunto da casa marcou 17 golos e sofreu 13. Nos últimos quatro jogos, refira-se, o Arzignano Valchiampo sofreu sempre pelo menos um golo.Em relação ao confronto direto, o Vicenza vem de três jogos sem perder e sempre a marcar a este oponente. O último desses jogos foi no início deste mês, com uma vitória por 4-2 na Taça.