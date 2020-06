AS Lamia-Panetolikos: visitantes favoritos no frente a frente

O campeonato grego de futebol está de volta a com ele traz um duelo entre AS Lamia e Panetolikos, a contar para a 27.ª jornada da prova, num encontro que irá disputar-se à porta fechada devido à pandemia de Covid-19.

Num grupo onde se situam as equipas piores colocadas na tabela classificativa - onde se joga qual das equipas poderá cair para a segunda divisão -, o AS Lamia posiciona-se no 4.º posto, com 27 pontos, fruto de cinco vitórias, 12 empates e nove derrotas, enquanto que o Panetolikos é penúltimo classificado - num total de oito equipas -, com 17 pontos, após somar três triunfos, oito empates e 15 desaires.

Nos últimos cinco jogos disputados para o campeonato grego, o Panetolikos registou um vitória (Panionios), um empate (Volos) e três derrotas (Asteras Tripolis, Panathinaikos e Olympiacos), ao passo que o AS Lamia somou três empates (AEL Larissa, Xanthi FC e Aris Salónica) e duas derrotas (Volos e OFI Crete).

Relativamente ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para a superioridade do Panetolikos com dois triunfos nos últimos cinco duelos diante do AS Lamia.