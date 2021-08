AS Monaco-Shakhtar Donetsk: por um lugar na fase de grupos da Champions

Duelo de equipas que estão normalmente habituadas a estar diretamente na fase de grupos, mas que este ano terão de passar pelas zonas prévias para lá chegar. AS Monaco e Shakhtar Donetsk encontram-se no principado, num jogo que surge após um fim de semana distinto para ambos os conjuntos.



Os monegascos, que deixaram pelo caminho o Sparta Praga, perderam no fim de semana diante do Lorient, ao passo que os ucranianos, que nesta Champions afastaram o Genk, ganharam por 2-0 diante do Metalist. No registo recente, o Monaco sofre golos há três jogos, ao passo que no caso do Shakhtar o que se destaca é o facto de ter sido a primeira equipa em cinco dos últimos sete jogos, sendo que em seis deles o marcador teve pelo menos 3 golos.



Note-se que este será o primeiro jogo oficial entre estas equipas, havendo apenas registo para um particular em 2015, na altura com vitória do Shakhtar por 3-0. Como será agora que a partida é a 'sério'?

CÓD 150 Mónaco 1.58 Empate 3.6 Shakhtar D. 4.4