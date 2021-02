AS Roma-AC Milan: jogo grande na Serie A

Dia de jogo grande na Serie A, com a AS Roma a receber este domingo, no fecho de mais uma jornada, o AC Milan, numa partida da 24.ª ronda que colocará frente a frente o quarto e o segundo colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o AC Milan entra em campo com 49 pontos, mas vem de quatro encontros seguidos sem vencer, sendo que no registo estão duas derrotas para a Serie A e dois empates para a Liga Europa. Nessa sequência, para mais, os milaneses sofreram sempre golos, algo que ajuda a justificar o facto de apenas dois dos últimos oito duelos terem tido abaixo de 3 golos no total.



Quanto à Roma, apesar de estar duas posições abaixo na tabela e ter menos cinco pontos, vem precisamente de uma fase inversa, com quatro jogos seguidos sem perder, onde conseguiu duas vitórias na Liga Europa (diante do Sp. Braga), um empate e uma vitória na Serie A.



Olhando ao contronto direto, note-se que a Roma leva seis jogos seguidos a sofrer golos diante do AC Milan, sendo que em apenas um deles não foram os milaneses a primeira equipa a marcar. Na primeira volta, por exemplo, registou-se um empate a três golos.

CÓD 155 AS Roma 2.26 Empate 3.35 AC Milan 2.92