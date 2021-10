AS Roma-AC Milan: teste de fogo para Mourinho

Duelo de históricos na Serie A, com a Roma de José Mourinho a receber a visita do AC Milan, o segundo colocado da tabela, que ainda não perdeu qualquer partida. Será, por isso, um jogo de dificuldade máxima para a equipa do treinador português, que neste jogo entra em campo como quarta colocada, com 19 pontos, menos 9 do que o oponente desta ronda.



Sem as presenças dos ausentes de longa data Leonardo Spinazzola e Chris Smalling, a Roma vem de um triunfo a meio da semana adiante do Cagliari, que serviu para esquecer os dois jogos seguidos sem vencer, diante de Nápoles e Juventus. A turma romana, refira-se, tem 18 golos marcados e 10 sofridos.



Quanto ao Milan, como dissemos ainda não perdeu, tem 23 golos marcados e 9 sofridos e chega a este jogo vindo de dois triunfos, diante do Bolonha e do Torino, respetivamente. Olhando a todas as competições, os milaneses foram a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito jogos, sendo uma das exceções o desaire por 1-0 em casa do FC Porto. Por outro lado, cinco dos últimos sete duelos tiveram golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total. Do ponto de vista individual, Junior Messias, Mike Maignan, Fodé Ballo-Touré, Alessandro Florenzi e Samu Castillejo são ausências certas.



Quanto ao confronto direto, a Roma não venceu nenhum dos últimos três duelos diante do Milan, levando já sete seguidos a sofrer golos - em seis deles foi a primeira equipa a sofrer. Por outro lado, falando em golos, note-se que nesses sete duelos a turma romana marcou em cinco.



Na época passada, em dois duelos, o Milan venceu em Roma por 2-1, depois de ter havido um empate a três no San Siro.

CÓD 189 AS Roma 2.2 Empate 3.3 AC Milan 2.95