AS Roma-Ajax: Paulo Fonseca tenta qualificação para as 'meias' da Europa League

A Roma, equipa orientada pelo português Paulo Fonseca, recebe esta quinta-feira os holandeses do Ajax, em jogo a contar para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, uma eliminatória que os italianos têm a vantagem de 2-1, trazida do duelo entre as duas formações na primeira mão.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que a AS Roma registou três vitórias (Shakhtar Donetsk, Ajax e Bolonha), um empate (Sassuolo) e uma derrota (Nápoles), enquanto que o Ajax somou quatro triunfos (Young Boys, Den Haag, Heerenveen e Waalwijk) e uma derrota (AS Roma).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem uma vitória, um empate e uma derrota nos três duelos até ao momento disputados entre si.