AS Roma-Feyenoord: José Mourinho faz 'mira' a mais um título europeu na carreira

AS Roma e Feyenoord defrontam-se, esta quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a final da UEFA Conference League, num encontro que colocará frente a frente as duas equipas que foram mais consistentes durante toda a competição, num encontro que servirá para José Mourinho fazer 'mira' a mais um título europeu na sua bem-sucedida carreira de treinador.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que a AS Roma, dos portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira, registou duas vitórias (Leicester City e Torino), dois empates (Bolonha e Veneza) e uma derrota (Fiorentina), enquanto que o Feyenoord somou dois triunfos (Sittard e Go Ahead Eagles), dois empates (Marselha e PSV Eindhoven) e um desaire (Twente).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade da AS Roma, equipa que não perdeu nenhum dos dois duelos até ao momento disputados entre as duas formações, tendo somado uma vitória e um empate durante esse mesmo período.